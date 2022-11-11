中日・立浪監督が11日、報道陣の取材に応じ、この日未明に死去した村田兆治さん（72）を追悼した。「突然の訃報で驚いています。野球に対して素晴らしい向き合い方をされていましたし、憧れでもありました。このような形でお亡くなりになり残念です。ご冥福をお祈りいたします」とコメントした。11日午前3時10分ごろ、東京都世田谷区成城の村田さん自宅2階で火事が発生、約40平方メートルが焼けた。警視庁などによると意識不