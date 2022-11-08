圧力鍋の中には、溢れんばかりの現金が入っていて、数えてみると1600万円もあったという。【映像】1600万円のゆくえ発見した、宮城英和さんは「（見つけた時は）鳥肌が立って、頭が真っ白になった」と心境を明かしている。沖縄県恩納村のゴミ処理施設で、宮城さん達3人が驚きの経験をしたのは去年5月のことだ。3人は処分場の管理者に連絡し、1600万円を預けた。現金はその日のうちに警察に提出されたという。3カ月が過ぎ、