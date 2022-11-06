¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½»î¹ç¡¢ÆüËÜ£¸¡Ý£´µð¿Í¡×¡Ê£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤¬µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£»Í²ó¤Þ¤Ç¤Ë£´ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÅÅ¾¤·¤¿¤Î¤Ï£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÈ¬²ó¡££¶ÈÖ¼ê¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¦µþËÜ¤¬Â¼¾å¤Ë£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¡££·ÈÖ¼ê¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿°éÀ®Áª¼ê¡¦ËÙ²¬¤Ï»³ÅÄ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥½¥í¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¶å²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿·­¸¶¤Ï±ö¸«¤Ë¥½¥í¡¢Â¼¾å¤Ë£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î°ìÈ¯¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£È¬²ó¤È¶å²ó¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀª¤Ë£´ËÜ