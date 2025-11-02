気になる男性との距離を縮めたければ、「お食事デート」を繰り返すのが手っ取り早いでしょう。テーブルマナーや食事中の会話が自分の印象を左右するのはもちろんですが、入店したときの振る舞いも意外に注目されているかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「お食事デートで男性に幻滅される『入店時のNG行動』」をご紹介します。【１】テーブルに肘をつきながら、だるそうにメニューを