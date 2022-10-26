入社して必ずしも希望の部署に入れるとは限らない。大阪府の30代後半男性（ITエンジニア、システム開発・SE・インフラ／年収400万円）は「配属ガチャというと軽く聞こえるのですが、私個人としては間違いなくあると言えます」と自身の苦しい経験を語った。（文：谷城ヤエ）キャリコネニュースでは「配属ガチャについて思うこと」をテーマにアンケートを行っています。回答はこちらから。https://questant.jp/q/XBP0NVJA「1年ほど営