広島は２２日、安部友裕内野手（３３）、白浜裕太捕手（３６）ら６選手に来季契約を結ばないことを通達したと発表した。安部は今季、開幕前の３月１９日ウエスタン・リーグ中日戦で故障。その後も故障などが重なって１軍出場はなかった。２軍では３７試合で打率３割６分８厘、１本塁打、８打点。今季は国内ＦＡ権取得にあと２０日が必要だった。故障による特例措置適用の対象となり、１７日に国内ＦＡ権取得者として公示されて