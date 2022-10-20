ヤクルトが、九州学院の村上慶太内野手（１７）を指名する可能性が１９日、浮上した。日本選手最多のシーズン５６号を放ち、３冠王にも輝いた主砲・村上宗隆の実弟。兄・宗隆よりも２センチ高い１９０センチ、１００キロと大きな体を生かした力強い打撃が魅力で高校通算７本塁打だが潜在能力は高く、今夏の甲子園でも８強入りに貢献した。指名の可能性について高津監督は「なんとも言えない」と話すにとどめたが、映像はチェ