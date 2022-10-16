野球の本場・アメリカに渡っても、大谷翔平選手（28才）の勢いは留まるどころかさらに加速している。前人未到の大記録を次々と打ち立てるそのプレーを、この日本で見られる瞬間が、来春、やってこようとしている。【写真】前傾しシャウトする大谷翔平。他、黒でタイトな全身の大谷、夜に日本の街を歩く姿も大谷はシーズン終了直前の10月2日、来季3000万ドル（約43億5000万円）の1年契約でロサンゼルス・エンゼルスと合意したこ