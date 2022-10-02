「ロッテ−ソフトバンク」（２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）熱戦の真っ最中に突如、楽天生命パークの楽天−オリックスの戦況を伝えるアナウンスが場内に鳴り響くハプニングがあった。ＺＯＺＯマリンスタジアムでは三回裏１死、打席にロッテ・松川が立っていた。その途中に「四回表、オリックスは先頭バッターが出ました」との声が大音量で場内に流れた。楽天生命パークではオリックスが四回表無死、福田が中前打を放って出