首都高で、ごみ収集車を横転させ、運転手にけがをさせた疑いで、いわゆるルーレット族の男が逮捕された。伊東祐貴容疑者(31)は2021年9月、首都高速で、ごみ収集車に衝突して横転させ、運転手の男性に重傷を負わせた疑いが持たれていて、容疑を一部否認している。警視庁は、伊東容疑者が規制速度の2倍以上で走っていたとみて、捜査している。