先代より価格は上がっているけど装備と性能もアップした！ホンダのFFスポーツモデルである新型「シビックタイプR」は、東京オートサロン2022でカモフラージュを纏った実車が初披露されたのち、7月21日にその姿が世界初公開され、9月1日に正式発表されました。タイプRとしては新型モデルが通算6代目となります。おそらく純ガソリンエンジンを搭載する最後のタイプRになるともいわれており、その点においても注目のモデルだとい