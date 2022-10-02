タレントのMatt（28）が2日放送のTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・30）にゲスト出演。高校時代の驚きの行動を明かした。番組ではMattの驚きのエピソードを紹介。お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇が「高校時代、○○の存在を知らず、毎日タクシー通学」と語ると、Mattは「小田急線以外の電車を知らなくて」とぶっちゃけた。「小田急線しか世界にないと思ってて」と続けると、マツコ・デラックスは「世界中の交