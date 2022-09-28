サンリオより、リップクリームやハンドクリームなどの保湿コスメが登場！「ハローキティ」や「シナモロール」など持ち歩いているだけで楽しい気分になれるデザインが魅力！今回は、あわせて使いたいおしゃれ雑貨とあわせて紹介していきます。 サンリオ「保湿コスメ＆おしゃれ雑貨」 発売日：2022年9月7日（水）販売場所：サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップほか 秋冬の