サンリオより、リップクリームやハンドクリームなどの保湿コスメが登場！「ハローキティ」や「シナモロール」など持ち歩いているだけで楽しい気分になれるデザインが魅力！今回は、あわせて使いたいおしゃれ雑貨とあわせて紹介していきます。 サンリオ「保湿コスメ＆おしゃれ雑貨」 発売日：2022年9月7日（水）販売場所：サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップほか 秋冬の
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