北朝鮮国営の朝鮮中央通信は11日、各地の農村で住宅建設が進んでいると報じた。各地で農村住宅の骨組、屋根工事が本格化【平壌９月１１日発朝鮮中央通信】各地の活動家と勤労者が、農村住宅の骨組、屋根工事と仕上げ建材の生産を本格的に推進しながら、農村建設成果を日ごとに拡大している。慈江道では、煕川市地新野菜農場の村を標準に整えるために施工の質を高めて壁塗り、屋根工事、汚水処理場の建設を進めている。江東郡、泰川