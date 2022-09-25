サッカー元日本代表FWで解説者、タレントの武田修宏氏（55）が25日、京都・サンガスタジアムで行われたJFL第23節の鈴鹿ポイントゲッターズ−東京武蔵野ユナイテッドFC戦を視察した。武田氏は試合後、日刊スポーツの取材に応じ、FWカズ（三浦知良、55）が、さいたまスーパーアリーナで行われた格闘技イベント「超RIZIN」で、タイのブンチュアイ・ポーンスーンヌーン（22）とプロ2戦目を戦い、1回一本勝ちで飾った次男の三浦孝太（20