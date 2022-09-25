２５日午後、ネット上では政治団体「ごぼうの党」の名前がツイッターのトレンドワード１位となり、「花束投げ捨て」「花束捨てた」などのワードもトレンド入りした。同日に行われた「超ＲＩＺＩＮ／ＲＩＺＩＮ．３８」で、フロイド・メイウェザー（４５）と朝倉未来（３０）の試合前に、デジタルチケットを４２０万円で購入してメイウェザーへの花束贈呈役を務めた政治団体「ごぼうの党」の奧野卓志代表が、メイウェザーの目の