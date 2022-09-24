写真・時事通信波紋を呼んでいる、才賀紀左衛門（33）による“違法連れ去り”問題。ことの発端は、2022年7月の「文春オンライン」での、元妻・あびる優（36）の告発記事だ。2019年12月に2人は離婚。当初、娘の親権は才賀が持つとされた。しかし同記事によれば2021年4月、東京家裁は娘の親権をあびるに変更し、娘の引き渡しを命じた。才賀は抗告したものの棄却され、親権者変更と引き渡しが確定している。にもかかわらず、才