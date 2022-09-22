本来なら長生きできることは、嬉しいことではないでしょうか。しかし、人生100年時代といわれる昨今では、長生きをすることで、老後の生活資金が不足し、貧困に陥る可能性があるということから、長生きをリスクと捉えることもあります。実際のところ、定年がせまり、老後の貯金が準備できていないと「これからの人生、大丈夫かな……」と強い不安に襲われることもあるでしょう。しかし「お金がない！」からといって、これからの人