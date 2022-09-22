全国霊感商法対策弁護士連絡会が9月16日に、解散命令請求などを求める声明を採択するなど、未だ根強い批判を受ける統一教会（現在は世界平和統一家庭連合）。22日、教団は改革を表明する記者会見を行ったものの、そこでの姿勢が火に油を注いでいる。昭和末期から霊感商法や多額の献金が問題視されていた統一教会。加えて、安倍晋三元首相（享年67）の銃撃事件以後、選挙協力といった政治家との繋がりが明らかになり、教団への批判
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