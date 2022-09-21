前妻のタレント・あびる優（36）が申し立てた調停の末、一人娘Aちゃん（7）の親権を失った格闘家の才賀紀左衛門（33）。2021年4月に東京高裁があびるへの親権者変更を確定した後も“違法連れ去り”の状態でAちゃんと同居し、その生活ぶりを膨大な写真と共に自身のアメーバブログにアップし続けてきた。【画像】“娘の投稿”を止めたあびる優の前夫・才賀紀左衛門あびる（左）と娘のAちゃん（右）そんな才賀のブログに関して、