¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇÂ¿¤Î196¤Î»àµå¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÌ»»2122°ÂÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¤¿Éã¿Æ¾ù¤ê¤Î¼¹Ç°¤À¤Ã¤¿¡££¹·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢½©µ¨¹â¹»Ìîµå¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡¡£Åì³¤ÂçÁêÌÏÀï¤Î£·²óÎ¢¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿·ÄØæµÁ½Î¹â¤ÎÀ¶¸¶¾¡»ù¡Ê£±Ç¯¡Ë¤Ï¡¢±¦ÂÀ¥â¥â¤ÎÄË¤ß¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ø¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¾¡»ù¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ø¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¹ç¤¤¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×Á°¤ÎÂÇÀÊ¤Ç·è¾¡ÅÀ