ゴッサムFC(アメリカ女子1部)に所属する元なでしこジャパン(日本女子代表)FW川澄奈穂美が6日、自身のインスタグラム(@naho_kawasumi_9)を更新し、イメチェンした姿を披露した。川澄は「カッコつけてみました」と綴り、チームメイトとユニフォームを着てポーズを取った写真を投稿。これまでは後ろで束ねた長髪だったが、バッサリと切ったショートヘアとなっている。インスタグラムのコメント欄では「ショートカット素敵です」