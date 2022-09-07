セルティックに所属するMF旗手怜央は地元メディアの高い評価を得ているようだ。チャンピオンズリーグ（CL）・グループステージ第1節が6日に行われ、セルティックはホームで昨季王者レアル・マドリードと対戦。序盤から攻勢に出たものの得点を奪えずにいると、後半に3失点を喫し、0−3で敗れた。CLデビュー戦となった旗手は先発出場で72分までプレーし、昨季王者を相手に存在感を発揮。スコットランドメディア『フットボール