ハッカー集団の「キルネット」は日本へのサイバー攻撃を行ったことを明らかにしました。6日、一部のサイトでは実際にアクセスができなくなりました。ロシアのウクライナ侵攻を支持しているとみられるハッカー集団「キルネット」は、SNS上で日本政府が運営する行政サイトなどへサイバー攻撃を行ったとする内容の投稿をしました。ソーシャルネットワークのミクシィや動画共有サイトのニコニコ動画、クレジットカードのJCBや名