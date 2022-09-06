彼女たちはなぜ、危ない橋を渡ってまで嬉々として不倫を続けるのか。9月6日発売の週刊SPA!では不倫の快楽に溺れる人妻たちを取材、実体験を語る特集を組んだ。そんな今どきの不倫の裏事情、探偵が明かす「フマジメ不倫妻」が急増する実態とは？◆不倫探偵が明かす「フマジメ不倫妻」が急増中！自らの不倫現場で夫には見せられない痴態を披露する人妻たち。不倫調査を得意とする探偵の今野裕幸氏は「ここ10年で不倫に興じる妻が