ロンドンブーツ1号2号（田村淳、田村亮）の冠バラエティ『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系、毎週火曜23:15〜）が8月30日に放送され、伊藤俊介（オズワルド）と交際中のイワクラ（蛙亭）が一風変わったルールを明かした。今回は、定番企画「格付けしあう女芸人たち」。スタジオゲストは加納（Aマッソ）、荒川（エルフ）、はら（ゆにばーす）、やす子、植田紫帆（オダウエダ）、イワクラ、薄幸（納言）、福田麻貴（3時のヒロイン）、