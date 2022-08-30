侍ジャパンの栗山英樹監督（61）が30日、ABEMA放送の「ヤンキースーエンゼルス戦」をゲスト解説。29号2ランを放った大谷の打撃を絶賛した。2−2の5回2死一塁、右中間に勝ち越しとなる一発を叩き込んだ打撃を「少し前に出されましたが、ボールを拾って放り込める、本当にいいホームランですね。あそこに打ち込める、あそこに飛ばせる。本人も飛距離には困らないという感覚があると思いますが、この辺りが素晴らしいですよね。な