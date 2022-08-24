フィッシング対策協議会(Council of Anti-Phishing Japan)は8月23日、「フィッシング対策協議会Council of Anti-Phishing Japan｜ニュース｜緊急情報｜国税庁をかたるフィッシング (2022/08/23)」において、国税庁を偽るフィッシングの報告を受けていると伝えた。メールの件名としては、次の文字列が使われているとされおり注意が必要(下記以外の件名が使われている可能性もある)。未払い税金のお知らせ【未払い税金のお知らせ】