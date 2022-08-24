筆者は夫とお付き合いしていた頃、よく夜景を見に行きました。そして夜景スポットで高確率で見かけるのが、あきらかに中でイチャついている車。車体が揺れているのですぐ分かってしまうんですよね…。(笑)今回は車の中で不倫相手とイチャついていたら、修羅場に巻き込まれてしまったM美さんのお話を紹介したいと思います。 不倫じゃないよ？？セフレなだけ！！ M美さんは会社の先輩と絶賛不倫中。会社の飲み会で潰れたM美さん