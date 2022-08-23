ロシアがウクライナで「軍事作戦」を開始してから、あすで半年。ロシア国民の7割以上が今もこれを支持する背景には政権による徹底した情報統制があります。モスクワ郊外でこの週末まで行われた国際軍事フォーラム。ロシア プーチン大統領「『特別軍事作戦』において我が軍はドンバスの兵士たちと共に一歩ずつ（ウクライナ東部）ドンバス地方を解放している」プーチン大統領はロシア軍が「定められた全ての任務をしっかりと果
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