Threatpost2022年8月12日(米国時間)、「Facebook’s In-app Browser on iOS Tracks ‘Anything You Do on Any Website’｜Threatpost」において、FacebookおよびInstagramのiOSアプリ内ブラウザが外部Webサイトでのユーザー行動を追跡可能であると伝えた。ユーザーが同アプリ内ブラウザでアクセスした外部Webサイトで行った「すべてのタップ」を親会社であるMetaが追跡できるようになっていると報告している。この度、プライバシー
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