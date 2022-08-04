◇パリーグ日本ハムーソフトバンク（2022年8月4日札幌D）4日の日本ハム―ソフトバンク戦のファーストピッチセレモニーを務めた乃木坂46の金川紗耶が、話題の「きつねダンス」を披露した。金川は乃木坂46公式TikTokで「きつねダンス」を踊っており、この日は3回終了後に日本ハムの球団公式チアリーダー「ファイターズガール」とともに切れのあるダンスで魅せた。ネットでは「可愛すぎんか」「金川紗耶優勝」「企画した人