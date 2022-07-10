管理栄養士nnaokortです。日本が誇るスーパーフード「納豆」。家計に優しいのはもちろん、近頃注目の栄養素もたっぷりと、魅力満載の食材です。今回紹介するのは、納豆にまつわるクイズ。例えば…いつ食べてもおいしい納豆ですが、食べる時間によって体の働きが変わると知っていますか？そうした納豆の栄養豆知識や、より体にいい食べ方、さらにはスペシャル納豆ご飯レシピまで！充実のプログラムでお届けします