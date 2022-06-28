今回紹介するのは、ロウアイキューさん投稿の『スポンジケーキの作り方』という動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）久しぶりに作りました。食器用スポンジにみえるスポンジケーキです。スポンジケーキの作り方投稿者をフォローして新着動画をチェック！皆さんのご家庭にも一つはある「食器用スポンジ」に見立てた“スポンジケーキ”を投稿者のロウアイキューさんが作りました。まず、レシピを入手するために検索エ