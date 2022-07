このほどハムスターを食べるイギリス在住の女を捉えた動画がSNS上に投稿され、非難の声が殺到した。事態を把握した英リンカンシャー警察は今月23日、ハムスターを虐待した疑いで39歳の女を逮捕したことを公表した。『The Sun』などが伝えている。逮捕されたのは英リンカンシャー州グランサム在住の39歳の女で、リンカンシャー警察は「英国動物虐待防止協会(The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals以下、RS