◇ア・リーグエンゼルス4―2マリナーズ（2022年6月18日シアトル）エンゼルスの大谷翔平投手（27）は18日（日本時間19日）、敵地Tモバイルパークでのマリナーズ戦ダブルヘッダー第1試合に「3番・DH」で2試合ぶりにスタメン出場。5打数無安打で12試合ぶりに無安打に終わった。エ軍は延長戦の末にトラウトの勝ち越し19号本塁打で4―2で勝利した。初回2死の第1打席はマ軍の先発右腕フレクセンの前に左飛、4回無死の第2打席は