日々使っている化粧品、使った後はテーブルに置きっぱなしで散らかってしまう。あるいは定位置がないからすぐなくしてしまうという方はいませんか。この記事では、人気YouTubeチャンネル「Samia片付け収納チャンネル」の動画から、IKEAのワゴンで作る化粧品収納についてご紹介します。 ⓒSamia片付け収納チャンネル 化粧品にも「定位置」があるといい 「ドレッサーがないから」と、化粧品をポӦ