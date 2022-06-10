今回は、YouTuberの「らむこつぽて」さんが、しまむらの「レースメロウT」を紹介してくれました。価格も979円とコスパも最強なんだそう！しまむらの「レースメロウT」がイチオシ！・価格：979円（税込）・カラー：中白、中薄橙今回は、しまむらの「レースメロウT」を紹介します。カラーは中白、中薄橙の2色を購入しました。Mサイズを着用しています。一見、花柄のようなお洒落なレース柄です。価格は979円とコスパも最強！首元や袖