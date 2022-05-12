Tensor搭載で高性能ながら価格を抑えた新スマホ「Google Pixel 6a」が登場！Googleは11日（現地時間）、アメリカ・カルフォルニア州マウンテンビューのGoogle本社近くにあるショアライン・アンフィシアターにて2022年5月11日（水）から12日（木）までの2日間に渡って開催される開発者向けイベント「Google I/O 2022」（ https://events.google.com/io/ ）の基調講演を行い、独自開発したチップセット（SoC）「Tensor」を搭載した新