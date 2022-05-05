強力打線ヤンキース相手に7奪三振の快投、1勝1敗で防御率4.35に■ブルージェイズ 2ー1 ヤンキース（日本時間5日・トロント）ブルージェイズの菊池雄星投手が4日（日本時間5日）、本拠地でのヤンキース戦で今季5度目の先発。6回を投げて3安打7奪三振1失点の快投で、待望の初勝利を挙げた。速球の最速は96.5マイル（約155キロ）ながら、要所でスプリットやチェンジアップがさえ、マウンドで雄叫びを上げた。11連勝中のヤンキース