お店や病院などに置いてある 自動で出てくるアルコール消毒液、ポンプタイプの消毒液1プッシュ、量が多いと感じたことはありませんか？ですが、あの量が正しい1回分なのです。アルコール消毒液は、（濃度70%以上95%以下のエタノール）を、ポンプタイプの場合、1プッシュの量で、ほとんどの菌を消毒できると言われています。ちょっとの量しか出さず、消毒液がすぐに乾いてしまうのであれば、それは全く足りておらず、しっかり消毒