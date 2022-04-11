明治天皇の玄孫（やしゃご）で作家の竹田恒泰氏が10日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（後1・30）に出演。自宅マンションの価格が3億円と明かした。番組では消費税減税が必要かどうかが議題となり、竹田氏は「0％にすべき」と主張する。一方、元衆院議員の豊田真由子氏は消費税が社会保障の財源となっていることを指摘した上で、「減税した分で減る分はサービスをやめるんですかとか、質とか量を減らすんですかと
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