スピードスケート男子500メートル元世界記録保持者の加藤条治（37＝博慈会）が29日、都内で引退会見を開いた。06年トリノから18年平昌まで五輪に4大会連続出場。10年バンクーバー五輪で銅メダルを獲得するなど全大会で入賞した。W杯通算14勝は小平奈緒、清水宏保、堀井学、高木美帆に続く、日本勢歴代5位。一時代を築いたスプリンターは「ここまでスケートをやってこれたことは幸せ。誰でもできることではない。多くの方に感謝し