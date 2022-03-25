住まい探しの情報提供を行う「オウチーノ」が、2021年9月1日〜2022年2月28日の期間、「始発駅」ページへのアクセス数について調査しました。調査対象は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にある始発駅と、路線途中にある「途中始発駅」です。この記事では、首都圏にある始発駅の人気ランキングTOP3を発表します。 【10位までのランキング結果を見る】3位は「橋本駅」神奈川県相模原市「橋本駅」は、JR横浜線・相模線と京王相模原線