【梧州（中国南部）＝吉岡みゆき】中国国営新華社通信は２２日、南部の広西チワン族自治区梧州市の山間部で２１日に起きた中国東方航空機の墜落事故に対応するため、劉鶴（リウフォー）副首相が梧州入りしたと報じた。乗客乗員計１３２人の安否はわかっていない。 報道によると、劉氏の派遣は、李克強（リークォーチャン）首相が緊急で開いた会議で
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