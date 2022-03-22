【梧州（中国南部）＝吉岡みゆき】中国国営新華社通信は２２日、南部の広西チワン族自治区梧州市の山間部で２１日に起きた中国東方航空機の墜落事故に対応するため、劉鶴（リウフォー）副首相が梧州入りしたと報じた。乗客乗員計１３２人の安否はわかっていない。 報道によると、劉氏の派遣は、李克強（リークォーチャン）首相が緊急で開いた会議で