株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区）は、スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』（対応機種：iOS／Android）に登場する”おみやげ” を、実際に作って再現する「リアルおみやげプロジェクト」の第四弾として、愛知県の株式会社青柳総本家と共同開発した「スライムういろう」を発表。ゲーム内の愛知県内にあるランドマーク「熱田神宮」にいくことでもらえるおみやげ（ういろう）を再現し、20