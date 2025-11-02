どんなに彼氏のことが好きな女性でも、ふとしたきっかけで浮気心が芽生えてしまうこともあるようです。では、女性はどのようなタイミングで違う男性に心が揺らいでしまうのでしょうか。今回は10代から30代の独身女性160名に行ったアンケートを参考に「彼女が『浮気しちゃおっかな』と魔がさしてしまう瞬間９パターン」を紹介します。【１】以前好きだった人がフリーになったと聞いたとき「昔の恋心がよみがえりそう」（20代女性）