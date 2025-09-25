いつもどおり週末デートをするつもりでいると、「今週はちょっと…」と彼女から断られた経験はないでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性311名に聞いたアンケートを参考に「『今週末は１人で過ごしたい！』と突然彼女が言い出す理由」を紹介します。どう反応すればベターなのか考えてみましょう。【１】「メールに返信するのさえ面倒」と、束縛がキツイ彼にウンザリしはじめているから「メールは１日20回以上、土日も