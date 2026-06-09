9日4時37分、鹿児島県奄美地方に「レベル4土砂災害危険警報」が発表されました。これまでの大雨によって土砂災害の危険度が高まっています。ただちに危険な場所から全員避難してください。奄美地方に「レベル4土砂災害危険警報」9日4時37分、鹿児島県奄美地方にレベル4土砂災害危険警報が発表されました。鹿児島県奄美地方では、これまでの大雨により、土砂災害の危険度が高まっています。ただちに危険な場所からは全員避難してく