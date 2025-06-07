2025年大阪・関西万博 サウジアラビアパビリオン本日2025年6月7日は、2025年大阪万博のサウジアラビア王国館は、サウジアラビア王国と日本の外交関係樹立70周年を記念するものです。1955年6月7日、サウジアラビアと日本は正式な外交関係を樹立し、長きにわたるパートナーシップの礎を築いてきました。この関係は数十年にわたり、文化交流や外交協力を推進し、両国にとって大きな経済効果をもたらす多面的な同盟関係へ